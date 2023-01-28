100 مستفيد من مبادرة «صحتي ثروة لوطني»

دبي (الاتحاد)

نظمت شركة الصكوك الوطنية، مبادرة «صحتي ثروة لوطني» استفاد منها أكثر من 100 موظف وموظفة بالشركة، أجري لهم تقييم وفحوصات من قبل فريق طبي متخصص في الصحة والتغذية والرياضة والصحة النفسية.

وتضمنت المبادرة، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع شركة بلسم لتطوير الرعاية الصحية، ورشة عمل خاصة بالسيدات للفحص الذاتي لسرطان الثدي وتوزيع قسائم لفحص الماموجرام، ونظمت المبادرة عدداً من المسابقات ومنحت الجوائز للفائزين، بالإضافة إلى تقديم عروض خاصة على الخدمات الطبية والحالات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي.

وقال سيف علي الشحي، المدير التنفيذي للموارد البشرية وإدارة الإمدادات لشركة الصكوك الوطنية: «تأتي هذه المبادرة، تأكيداً على أهمية الصحة وضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية والفحوصات الدورية، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للموظفين».

وأشار الشحي، إلى أن المبادرة تؤكد على أن الصحة ليست مسؤولية المؤسسات الصحية فحسب، وإنما هي مسؤوليتنا جميعاً، فالصحة للجميع، ومن خلال الجميع، وهي مسؤولية تشاركية ما بين مختلف المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والجمعيات الخيرية وغيرها، إضافة إلى مسؤوليتنا كأفراد.

من جهته، قال الدكتور بسام درويش، مستشار الإعلام الصحي للمبادرة: «أكدت تجربة جائحة «كوفيد- 19»، أن «الصحة أولاً»، والمعرفة قوة والصحة نعمة، والالتزام واجب وطني، ولهذا أطلقنا حملة «صحتي ثروة لوطني».