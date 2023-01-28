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«أبوظبي الرقمية» تحذر من 6 أنواع من البرمجيات الضارة

«أبوظبي الرقمية» تحذر من 6 أنواع من البرمجيات الضارة
29 يناير 2023 01:32

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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دعت هيئة أبوظبي الرقمية، عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وإنستغرام وفيس بوك ولينكد إن ويوتيوب»، أفراد المجتمع إلى الحذر من 6 أنواع من البرمجيات الضارة، وهي أولاً: فيروس الكمبيوتر، وهو برنامج أو كود قادر على نسخ نفسه، ويستخدم لسرقة المعلومات وإلحاق الضرر بالأجهزة الإلكترونية. ثانياً: دودة الكمبيوتر، وهو برنامج ينسخ نفسه وينتشر ذاتياً ويسبب ضرراً للشبكات عن طريق استهلاك وتهاجم الذاكرة أو القرص الصلب. 
ثالثاً: برمجيات أحصنة طروادة، وهي برامج تتموه بصورة ملفات أو برامج نظامية، وتمنح المخترقين صلاحية التحكم بالأجهزة عن بعد. رابعاً: برمجيات الفدية، وهي برامج تقوم بتشفير بيانات المستخدم وتحتجزها لحين دفع مبلغ الفدية. 
خامساً: برمجيات الإعلانات، وهي برامج تجسس قادرة على تبع نشاط المستخدم وسرقة المعلومات. سادساً: برمجيات التجسس، وهي برامج تقوم بجمع معلومات وأنشطة المستخدم دون علمه ووعيه، بحيث يتم جمع كلمات المرور، أو «الأكواد»، أو البيانات المالية.
ودعت هيئة أبوظبي الرقمية إلى أنه يتوجب على المستخدمين معرفة كيفية تجنب البرمجيات الضارة أو إزالتها، لتجنب هذه البرامج التي تنفذ إجراءات داخل النظام دون موافقتهم. ودعت إلى حماية الجهاز من البرمجيات الضارة والمحافظة عليه من خلال تحديث تطبيق مكافحة البرمجيات الضارة.

هيئة أبوظبي الرقمية
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