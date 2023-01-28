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683 موظفاً يستفيدون من 557 دورة تدريبية في شرطة دبي

عبد الله المري متحدثاً إلى ضباط إدارة التدريب (من المصدر)
29 يناير 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي حريصة على تطوير مستوى أداء الموظفين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، عبر خطط علمية تستشرف متطلبات المستقبل في المهارات والعلوم والمعارف، ليتمكنوا من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الشرطي والأمني.
أشار معاليه إلى أن الإدارة العامة للتدريب تُسهم في تحقيق مؤشرات الأداء الشرطي عبر رفع مستوى الكفاءة، دعماً لإحدى الأولويات الاستراتيجية في المؤسسات الأمنية المتمثلة في الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية، ليتمكن من استباق حدوث الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المتطورة باستمرار، وضمان مواكبة المعلومات والممارسات العالمية المستجدة.
جاء ذلك، خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للتدريب، ضمن البرنامج السنوي لتفتيش الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد أحمد مرداس، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

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برامج التدريب
كما اطلع معاليه على إحصائيات الجهات الحكومية والخاصة المستفيدة من برامج التدريب، والتي بلغ فيها إجمالي الجهات المستفيدة 60 جهة حكومية وخاصة.
كما اطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على الإحصائيات الخاصة بالتدريب في عام 2021، والتي تضمنت تنظيم 557 دورة تدريبية في المجالات الأمنية والجنائية والمرورية والإدارية، استفاد منها 16 ألفاً و473 موظفاً، في حين بلغ متوسط الرضا عن البرامج التدريبية %97.

عبدالله خليفة المري
شرطة دبي
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