107 آلاف معاملة في مراكز الشرطة الذكية

دبي (الاتحاد)

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إحصائيات المعاملات الذكية التي أنجزتها مراكز الشرطة الذكية في عام 2022، حيث بلغ عدد المعاملات أكثر من 107 آلاف و719 معاملة ذكية، أنجزها متعاملو شرطة دبي دون تدخل بشري، منها 16 ألفاً و83 معاملة لخدمة فتح البلاغات. وقال اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية: إننا نفخر بما وصلت إليه القيادة العامة لشرطة دبي من إنجازات نوعية في مجال تقديم الخدمة، من مستوى متقدم ومتطور وفريد، حيث تشكل مراكز الشرطة الذكية أحد أوجه التقدم الذكي الذي يعكس جهود شرطة دبي في تنفيذ خطتها الهادفة إلى التحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري. وتابع اللواء علي غانم: إن هذه النتائج التي حققتها مراكز الشرطة الذكية، توضح حرص شرطة دبي على ترجمة توجهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي، ونهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن ريادة المستقبل لا تتحقق إلا بتبني الحلول التي تعين على ذلك، وفي مقدمتها استيعاب التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات، ووضعها موضع التوظيف الأمثل، فانتهجت شرطة دبي من هذا المنطلق، خطة استراتيجية لتحويل مراكز خدمة المتعاملين التقليدية إلى مراكز ذكية. وأضاف اللواء غانم، أن المجتمع اليوم في دبي، سواء المواطنون والمقيمون والزوار، يتمتعون بسهولة الوصول إلى الخدمات الشرطية، وأن ثقافة استخدام الخدمات الشرطية الذكية أصبحت حاضرة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل مستوى التقدم في طريقة الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر، وبأعلى المعايير التي تضمن لهم تجربة فريدة ومبتكرة.