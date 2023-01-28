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«الرياح».. لتوليد الطاقة في رأس الخيمة

«الرياح».. لتوليد الطاقة في رأس الخيمة
29 يناير 2023 01:32

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

تتجه دائرة بلدية رأس الخيمة متمثلة في «مكتب الريم» لإدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة إلى دراسة خيار توليد الرياح من جبال رأس الخيمة لتقييم الإمكانيات المستقبلية له كمصدر للطاقة المتجددة.

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وتسهم إمارة رأس الخيمة في أهداف استدامة الطاقة لدولة الإمارات عبر اعتماد عدد من أبرز المشاريع والممارسات العالمية في تعزيز الجاهزة التامة لمستقبل مبني على منهج استباقي معتمد على سياسات واستراتيجيات تدعم توجهات الدولة وتعزز من مكانتها وتحقق مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة وفق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.
وقال منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة رئيس لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لـ «الاتحاد»: إن مكتب «الريم» التابع إلى بلدية رأس الخيمة، المكتب الحكومي المعني بمتابعة مراحل تنفيذ استراتيجية إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، يتجه دائماً إلى البحث وإعداد الدراسات المتخصصة في مجال استكشاف تطبيقات جديدة للطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة النظيفة ورسم مستقبل الاستدامة.
وذكر أن مكتب «الريم» شرع مؤخراً في دراسة تقييم موارد الرياح وتنفيذ حملة لقياس ذلك، عبر تنفيذ الجوانب المعنية بخيار توليد الرياح لتقييم الإمكانات المستقبلية، والتي تعد شكلاً من أشكال مصادر الطاقة المتجددة النقية وغير مسببة للتلوث. وأشار إلى أن تلك الدراسة القائمة على تخصيص خبراء وفرق معنية بهذا الجانب ستعمل على إجراء تمرين قياس الخرسانة على مدار عدة سنوات من خلال تركيب صواري الرياح في جبال إمارة رأس الخيمة التي تتميز بقوة وسرعة الرياح، وبناء النتائج عليها للخروج بمشاريع رائدة للسنوات المقبلة، مما يدعم مبادرات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مؤكداً أن الدائرة ستمضي نحو تنفيذ مختلف المشاريع والمبادرات النوعية في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
الطاقة
الطاقة المتجددة
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