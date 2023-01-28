11 منشأة لمعالجة النفايات في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

رصدت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» 8879 حالة تفريغ عشوائي لمخلفات مياه الصرف الصحي خلال العام الماضي، على مستوى إمارة أبوظبي.

ووجهت «تدوير» 10.558 تنبيهاً لدخول غير مصرح به لمنشآت التخلص من النفايات التابعة لتدوير، علماً بأنه تم منح 690 ألف تصريح دخول للمنشآت التابعة لـ «تدوير».

وأكدت «تدوير» ضرورة الالتزام بعدم الرمي العشوائي للنفايات وبالأخص مياه الصرف الصحي ومخلفات العزب من الحيوانات النافقة، لما في ذلك من مخاطر لانتشار الأمراض والأوبئة، وبما يهدد الصحة العامة ويؤدي إلى تشويه المنظر العام.

وأشارت إلى أنه استحداث خدمة استيراد النفايات من خارج إمارة أبوظبي بهدف تنظيم عملية نقل النفايات بين مختلف إمارات الدولة، ولتفادي الممارسات غير السليمة للتخلص من النفايات.

ويوجد في إمارة أبوظبي 11 منشأة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها، موزعة في مناطق مختلفة في مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتتمثل في محطات معالجة النفايات الطبية، كسارات لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، ومصانع معالجة نفايات الإطارات، ومحطة معالجة مخلفات الحيوانات النافقة، ومحطة نقل النفايات، ومصنع السماد، والمطمر الهندسي.

ونجحت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال العام الماضي ببدء التشغيل التجاري لثلاث محطات خاصة بمعالجة النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجاري لمحطة معالجة الحيوانات النافقة في منطقة الظفرة، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي تطلعات الإمارة نحو التخلص الآمن والسليم من النفايات.

مخلفات البناء

وعالجت الشركة نحو 14.415 طناً من النفايات الطبية والخطرة، ورصد ومعالجة نحو 9.334 طن من الحيوانات النافقة في الإمارة. وبلغ إجمالي حجم النفايات المعاد تدويرها العام الماضي، أكثر من 37 ألف طن. كما تم جمع نحو 3.5 مليون طن من مخلفات البناء والهدم في الإمارة وبلغت نسبة مخلفات البناء والهدم المعاد تدويرها 65% على مستوى الإمارة، حيث بلغ إجمالي النفايات المستلمة لدى منشآت تدوير في الإمارة 3.6 مليون طن.

ودعت الشركة الجمهور إلى الإبلاغ عن الرمي العشوائي للمخلفات الزراعية والحيوانات النافقة والنفايات بمختلف أنواعها في الشوارع والطرق بالاتصال على الرقم 800555، لا سيما وأنها تعتبر سبباً مباشراً لتجمعات البعوض والحشرات المؤدية إلى انتشار الأمراض والأوبئة وتشويه المنظر العام.