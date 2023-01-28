«رماس» يتعامل مع 6.8 مليون استفسار لكهرباء دبي

دبي (الاتحاد)

أجاب موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي «رماس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي على أكثر من 6.8 مليون استفسار منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017 وحتى نهاية ديسمبر 2022.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة أطلقت «رماس» في إطار استراتيجيتها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها وخدماتها، موضحاً أن موظف الهيئة الافتراضي يسهم في تشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية وتقليل عدد الزيارات لمراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة ودعم التبني الذكي بها والذي بلغت نسبته 99% خلال العام 2022.

وأضاف، أن جهود الهيئة تصب في إطار ولوج سباق المستقبل عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة وإنترنت الأشياء إضافة إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتوفير أحدث الحلول المتطورة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرة «دبي 10X» ومبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

ونوه إلى أن الهيئة تتيح لمتعامليها إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان وبكل سهولة وأمان من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والعديد من القنوات الرقمية بما يوفر وقتهم وجهدهم ويعزز سعادتهم ومساهمتهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية

يعمل «رماس» على خدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

يحاكي «رمّاس» موظف خدمة المتعاملين لمساعدة جميع فئات متعاملي الهيئة ويتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم وتقديم خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات وذلك من خلال طريقتين للتفاعل إما عن طريق الاختيار من قائمة الخدمات أو الأسئلة المباشرة.

ويوفر «رمّاس» معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين مثل إدارة الإمداد وقنوات دفع الفواتير ونصائح عامة حول الاستدامة وغيرها.. ويقدم 11 من الخدمات الإجرائية مثل خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا».

ويتيح رماس للمتعاملين أيضاً تتبع حالة طلب تشغيل/ تحويل وإيقاف الكهرباء إلى جانب الاستفسار عن الوظائف والمعلومات العامة عن الهيئة.

ويتوفر «رمّاس» من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون ومنصة مساعد غوغل والروبوتات إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم (046019999).