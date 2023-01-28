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«الشارقة الخيرية» تناقش مستجدات الحملة الرمضانية

صقر القاسمي مترئساً اجتماع مجلس إدارة «الشارقة الخيرية» (وام)
29 يناير 2023 01:32

الشارقة (وام)

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 استعرض مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية خلال اجتماعه، أمس الأول، بمقر الجمعية برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة ملف الحملة الرمضانية والمشاريع المقرر تنفيذها، في حين تطرق إلى عدد من الملفات ذات الارتباط.
وناقش المجتمعون الموازنة العامة للجمعية للعام الجاري وتم الاتفاق على رفع حجم المساعدات ذات التأثير المباشر على المستفيدين والتي تحقق أهداف الاستدامة وتقود إلى تحويل هؤلاء المستفيدين إلى أفراد منتجين ومشاركين في عجلة تنمية مجتمعاتهم وتحقيق الاكتفاء لأنفسهم وأسرهم من نتاج عملهم.
كما استعرض الاجتماع الخطة الزمنية للحملة الرمضانية المقبلة ومستهدفاتها وتفصيل مخرجات كل مشروع من المشاريع الخمسة الرئيسة للحملة، وتكثيف الزيارات الميدانية للدوائر والمؤسسات وعرض أهداف الجمعية من الحملة خلال العام الجاري بالتزامن مع تدشين الخطة التسويقية أمام الجمهور، كما تم بحث ملف زكاة المال باعتبارها مورداً رئيساً من موارد الجمعية.
وفي ختام الاجتماع، ثمن المجتمعون ما يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من دعم كبير للعمل الإنساني ولمسيرة العمل الخيري في الإمارة وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام والتي كان لها الأثر الكبير في النهوض بمسيرة العمل الخيري في الإمارة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة، وصالح محمد سعيد القابض الطنيجي، ود. يعقوب علي سعيد خلف النقبي.

جمعية الشارقة الخيرية
صقر بن محمد القاسمي
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