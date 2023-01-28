استقرار الحالة الجوية وأمطار خفيفة إلى متوسطة

إبراهيم سليم (أبوظبي) استقرت الأحوال الجوية وانتهت الحالة الجوية التي تأثرت بها الدولة من يوم 23 إلى 27 يناير الجاري.
وهطلت اليوم أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومنخفض سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي علوي، وسجلت أقل درجة حرارة هذا اليوم 3 درجات في جبل جيس برأس الخيمة.
وأعلنت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبحسب تقارير المركز الوطني للأرصاد، وعمليات الرصد والمتابعة، عن استقرار الحالة الجوية في الدولة، وتؤكد الوزارة أن جميع القيادات الشرطية والجهات المعنية تعاملت باستباقية ومرونة عالية لضمان سلامة المجتمع وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، ونعمل معاً من أجل مجتمع أكثر أمناً وسلامة.
ويسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية نهاراً، مع فرصة سقوط أمطار. الرياح شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة وقوية أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل إلى 7 أقدام بالعمق، ومتوسط إلى مضطرب الموج ليلاً في بحر عمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية.
وحركة الرياح شمالية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية شمالاً، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً صباحاً غرباً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر مضطرب في الصباح غرباً، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.