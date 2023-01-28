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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

سماء غائمة
28 يناير 2023 17:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام على بعض المناطق الشرقية والساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والثاني عند الساعة 07:22 والجزر الأول عند الساعة 13:13 والثاني عند الساعة 00:19.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:06 والثاني عند الساعة 03:16 والجزر الأول عند الساعة 10:22 والثاني عند الساعة 21:34.

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المصدر: وام
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