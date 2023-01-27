رئيس الأركان ووكيل «الدفاع» وكبار ضباط القوات المسلحة يعزون في ثاني الرميثي

أبوظبي (وام)

قدم معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، يرافقهما عدد من كبار الضباط، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ثاني محمد ثاني الرميثي، شقيق معالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة، وذلك خلال زيارة معاليه لمجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب معالي رئيس الأركان عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.