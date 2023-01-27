«التراث العمراني» تمنح راشد النعيمي عضوية فخرية

عجمان (الاتحاد)

منحت جمعية التراث العمراني عضويتها الفخرية للشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تقديراً لجهوده المبذولة في مجال التراث الثقافي، وأعماله التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد النعيمي، وفداً من الجمعية برئاسة المهندس رشاد بوخش رئيس الجمعية، والمهندس أحمد محمود آل حرم نائب رئيس الجمعية، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن كل الجهات تسعى للحفاظ على الهوية العريقة لدولة الإمارات، وتاريخها العريق، ومعالمها النابضة بالأصالة، وعليه تتبنى الدائرة خطة متكاملة للحفاظ على الأصل القائم مع التطوير عليه، وتدشن مشاريعها النوعية في إمارة عجمان لتسليط الضوء على موروثات الماضي .