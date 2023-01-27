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الإمارات

«زايد للإسكان» يبحث التعاون مع وزيرة الإسكان بالبحرين

محمد المنصوري وآمنة الرميحي والوفد المرافق لها وكبار الحضور خلال اللقاء (وام)
28 يناير 2023 00:46

دبي (وام)

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بحث المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال لقائه معالي آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية بحضور عدد من مسؤولي البرنامج ومديري المشاريع. وأطلع المنصوري الوفد -خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في دبي- على السياسة الإسكانية الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي.
كما زارت معالي آمنة بنت أحمد الرميحي والوفد المرافق لها مركز إسعاد المتعاملين بدبي حيث اطلعت على الأنظمة المعمول بها وجهود الموظفين وتميزهم في تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية. 
واصطحب مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان الوفد في زيارة إلى مشروع «حي السيوح 16» السكني بإمارة الشارقة الذي يضم 818 مسكناً. من جانبها أبدت معالي الرميحي إعجابها بمستوى الجهد المبذول في المشاريع الإسكانية ومدى التطور الذي لمسته في منظومة عمل برنامج الشيخ زايد للإسكان.

محمد المنصوري
الإمارات
البحرين
الإمارات والبحرين
برنامج الشيخ زايد للإسكان
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