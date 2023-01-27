إعلامي إسرائيلي في حلقة نقاشية نظمها «تريندز»: «اتفاقيات إبراهيم» للسلام فتحت آفاقًا كثيرة للتعاون

أبوظبي (الاتحاد)

نظم المكتب الإعلامي للرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية للإعلامي الإسرائيلي فرانك ملول الرئيس التنفيذي، رئيس تحرير أخبار قناة «i24NEWS» تمحورت حول البحث العلمي وأهميته في نشر قيم السلام والتعايش والتسامح.

جاء ذلك خلال زيارة الإعلامي الإسرائيلي لمقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث رحبت اليازية الحوسني مديرة المكتب الإعلامي للرئيس التنفيذي لتريندز، بفرانك ملول الذي اطَّلع على الجهود البحثية والعلمية والمعرفية التي يقوم بها تريندز.

وجمعت الحلقة النقاشية رئيس تحرير أخبار قناة «i24NEWS» مع مجموعة من باحثي وباحثات تريندز الشباب، بحضور عائشة الرميثي مديرة إدارة البحوث والاستشارات، وعبد الرحمن الجنيبي مدير إدارة الإعلام والتسويق، والباحث المتخصص بالشؤون الإسرائيلية محمد الظهوري، حيث أكد فرانك ملول أن «اتفاقيات إبراهيم» للسلام فتحت آفاقًا ومنحت فرصًا كثيرة للتعاون الإعلامي والبحثي لخدمة المعرفة ولإيصال أصوات متعددة ومتنوعة تعكس الشرق الأوسط الجديد برؤية معرفية عالمية.

وقال إن البحث العلمي الوسيلة الموثوقة لإنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، مشيرًا إلى أن صناعة الإعلام تتطلب بحوثًا معمقة قادرة على قراءة الأحداث واستشراف مستقبلها، معربًا عن تقديره لجهود مركز تريندز في هذا الصدد. وتم خلال الحلقة النقاشية بحث تعزيز التعاون بين «تريندز» وقناة i24 في المجالات البحثية والإعلامية، بما يعزز نشر المعرفة وقيم السلام والاستقرار.

يذكر أن مركز تريندز وقناة «i24NEWS» الإسرائيلية وقعا اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز التعاون البحثي، تتيح للجانبين العمل معًا لإنتاج محتوى إعلامي وتبادل البيانات والخبراء كضيوف ومعلقين في أنشطة المركز وبرامج القناة. وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين وتزويد القناة بدراسات بحثية، والمساهمة في مسعى مستمر لتوفير إجابات علمية وموضوعية للتوجهات العالمية بطريقة تعزز فهم جميع أبعادها.

كما تنص الاتفاقية على تزويد مركز «تريندز» لقناة «i24NEWS» ببيانات محدثة عن نتائج أبحاثه، بما في ذلك القضايا الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

من جانب آخر شارك وفد من المركز في فعالية نظمتها جامعة زايد في أبوظبي بمناسبة اليوم الدولي للهولوكوست، كما التقى الوفد على هامش الفعالية أمير حايك السفير الإسرائيلي لدى الدولة.