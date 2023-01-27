«الموارد البشرية» تطلب من موظفي الحكومة التسجيل في «التأمين ضد التعطل»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

طلبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من جميع موظفي الحكومة الاتحادية، التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والاشتراك للحصول على الخدمات المرتبطة بوثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال المجمع التأميني، الذي ترأسه شركة دبي للتأمين.

ويوفر المجمع التأميني 4 طرق للدفع، حيث يمكن للموظف المشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، اختيار دورية دفع القسط التأميني، من بين الدفع شهريا، أو ربع سنويا، أو نصف سنويا، أو سنويا.

وتبلغ قيمة الاشتراك 5 دراهم شهريا (60 درهماً سنوياً) للموظفين الذين راتبهم الأساسي 16 ألف درهم أو أقل، بينما يبلغ الاشتراك الشهري 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً) للموظفين الذين راتبهم الأساسي أكثر من 16 ألف درهم شهرياً.

وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذ أحكام منظومة التعطل ضد العمل فيما يتعلق بموظفي الحكومة الاتحادية.

وذكرت الهيئة، أن المجمع التأميني يوفر حاليا باقات تأمينية ضد التعطل عن العمل، لموظفي الحكومة الاتحادية الموجودين على رأس عملهم، كما سيوفر الباقات التأمينية ووثيقة وشهادة التأمين للموظفين الجدد في الحكومة الاتحادية، عند مباشرتهم العمل.

وأكدت الهيئة، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر الحماية والاستقرار المعيشي والأمان لموظفي الحكومة الاتحادية وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم الاتفاق مع المجمع التأميني، ليتولى توعية موظفي الحكومة الاتحادية الخاضعين بأحكام قانون التأمين ضد التعطل عن العمل وقرار مجلس الوزراء الخاص بآليات وضوابط تنفيذ نظام التعطل عن العمل.

كما يقوم المجمع التأميني، بتعريف موظفي الحكومة الاتحادية بطرق الاشتراك وسداد الأقساط التأمينية في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، وطرق وقنوات وشروط الانتفاع من وثيقة التأمين، عبر كافة الوسائل التوعوية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وأفادت أن المجمع التأميني مهتم بتقديم الدعم لجميع الموظفين في الحكومة الاتحادية، لسداد قيمة الأقساط التأمينية، والوصول إلى القنوات المتاحة للحصول على الخدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان التنفيذ الأمثل للمنظومة.

كما يلتزم الموظفون بالحكومة الاتحادية، بالاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، وتسديد أقساط التأمين. وتشمل قنوات الاشتراك الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني، وتطبيقه الذكي (دبي للتأمين)، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، وشركات الصرافة، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومواقع رجال الأعمال، وشركات الاتصالات العاملة في الدولة، منها دو واتصالات، وعبر الرسائل النصية المباشرة، وأية قنوات أخرى تعلن عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة، في حالة تعطله عن العمل، مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من الموظف وفق أحكام المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

ويأتي العمل بالنظام، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للعامل عند تعطله عن العمل بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة لتدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل من دون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.

ويستلم الموظف المشترك في منظومة التعطل عن العمل، بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق بـ60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

وعلى الموظف بالحكومة الاتحادية (المؤمن عليه) التقدم بالمطالبة بالانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل لمزود خدمة التأمين خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وعلى مزود خدمة التأمين تحويل مبلغ التعويض في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة وفقا للقانون.

كما يجب على مزود خدمة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقا للضوابط والشروط الخاصة بوثيقة التأمين وتشريعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقوم الوزارة بإخطار المصرف المركزي في حال إخلال مزود الخدمة بشروط وضوابط وثيقة التأمين.