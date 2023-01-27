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«الشباب العربي» و«مجالس البحث العلمي» يبحثان تمكين الشباب

عبد المجيد بن عمارة ورهام أبو صالحية وغانم كشواني (من المصدر)
28 يناير 2023 00:46

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث «مركز الشباب العربي» أوجه التنسيق والتعاون المشترك مع «اتحاد مجالس البحث العلمي العربية»، لتعزيز العمل البحثي للشباب العربي، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين على هامش اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة للعمل العربي المشترك بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجمع اللقاء معالي الدكتور عبد المجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية مع فريق الاستراتيجية والأبحاث بمركز الشباب العربي، والمهندسة رهام أبو صالحية مشرفة مشروع «منصة أبحاث الشباب العربي» التابعة للمركز، والدكتور غانم كشواني رئيس «مجلس الباحثين الشباب العرب»، التابع لمركز الشباب العربي.

الشباب العربي
مركز الشباب العربي
الإمارات
البحث العلمي
تمكين الشباب
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