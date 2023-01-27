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اختتام برنامج تدريبي بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

مشاركون في البرنامج في صورة جماعية (من المصدر)
28 يناير 2023 00:46

دبي (الاتحاد)

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اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤخراً برنامجاً تدريبياً، بالتعاون مع كلية «أوتو بيشيم للإدارة» الألمانية، لتدريب مجموعة من طلبة الماجستير على أحدث النظم الإدارية وإطلاعهم على تجربة دولة الإمارات الاستثنائية.
ويأتي البرنامج التدريبي نتاجاً لاتفاقية تم توقيعها بين الطرفين، تقوم بموجبها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتنظيم زيارات دراسية لطلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية «أوتو بيشيم للإدارة». وتضمن البرنامج زيارات ومحاضرات وورش عمل تفاعلية مع مُدربين خُبراء. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: نسعى في كلية محمد بن راشد من خلال جهودنا وأبحاثنا إلى بناء نموذج عالمي نستشرف من خلاله المستقبل.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
دبي
الإمارات
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