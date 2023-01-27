دبي لرعاية النساء والأطفال تنظم «اضطراب القلق العام»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مؤخراً ورشة تفاعلية بعنوان «اضطراب القلق العام» بهدف تحقيق حزمة من المخرجات تتضمن معرفة شاملة عن اضطراب القلق العام والأعراض وطريقة التقييم، وتعريف المشاركين مبادئ العلاج المعرفي السلوكي، فضلاً عن إطلاعهم على المهارات والأساليب المتبعة في العلاج مقرونًا بالتطبيق العملي وذلك في فندق فيرمونت دبي.

وأكدت شيخة المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة أهمية هذه الورشة ودورها المحوري في اطلاع المشاركين على مفهوم ومؤشرات اضطراب القلق العام.

واستعرض المشاركون في الورشة التي امتدت على مدار أربعة أيام متتالية 8 محاور رئيسة تضمنت نبذة عامة عن اضطراب القلق العام، ومقدمة عن العلاج المعرفي السلوكي، ووصف نموذج العلاج المعرفي السلوكي لاضطراب القلق العام، وصياغة حالات المرضى المصابين باضطراب القلق العام بالاعتماد على التصور المعرفي للحالة، ومعرفة المكونات المعرفية لاضطراب القلق العام وكيفية العمل عليها.