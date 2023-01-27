«اجتماعية الشارقة» تطلق رسائل توعوية للسعادة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة رسائل التوعية الاجتماعية وذلك عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التوعية المجتمعية، ونشر الوعي وتحقيق السعادة الأسرية بين مختلف أفراد المجتمع، للوصول إلى مجتمع آمن ومترابط.

وقالت مريم القصير مدير إدارة التثقيف الاجتماعي: تسعى دائرة الخدمات الاجتماعية لإطلاق ونشر مثل هذه الرسائل عبر منصاتها بهدف التأكيد على أهمية الترابط الأسري بين أفراد المجتمع، والمساهمة في نشر الوعي التربوي والاجتماعي لأولياء الأمور من آباء وأمهات، وأعانتهم في تربية نشء واع، ومثقف وعلى دراية بأهم وسائل التربية الحديثة.

وأضافت القصير: تتناول تلك النشرات عدد من النصائح والإرشادات التوعوية المجتمعية والتي تشتمل على تعليم أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أفراد الأسرة ومع أبنائهم من خلال التعبير الدائم عن المحبة بالقول والفعل والابتسامة والبشاشة، والثناء المستمر على الإنجازات والحرص على التواصل الأسري والجلسات الأسرية التي تتخللها الأنشطة المختلفة والابتعاد عن التفرد بالرأي، فضلاً عن آلية التعامل مع الأبناء المراهقين في العائلة حيث لابد من أن تكون هناك مهارات على الآباء اكتسابها، لكسب أبنائهم إذ يجب في هذه المرحلة العمرية الحرجة إظهار الإعجاب بهم ومدحهم، ومشاركتهم هواياتهم، وضرورة الحوار الدائم والهادئ معهم، بالإضافة إلى أهمية إشراكهم في المسؤوليات المنزلية.

وتطلق الدائرة هذه الرسائل والومضات الاجتماعية عبر منصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشرات تحمل عناوين جذابة ومختصة في نشر الوعي المجتمعي، وتتناول نصائح وإرشادات في فن التعامل والحديث بين أفراد الأسرة، مع التطورات التي تشهدها الأسر في مواجهة تيار التكنولوجيا والتطور المتسارع.