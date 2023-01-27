مشاريع لصيانة حدائق ومتنزهات في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

عززت بلدية مدينة أبوظبي كفاءة إدارة العقود الخاصة بصيانة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنوافير وأعمال الري لتقديم أفضل خدمات الصيانة العامة، وتأهيل المرافق وفقاً لأفضل الممارسات.

وراعت البلدية من خلال عقود الصيانة ضمان تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية لكافة أصول البلدية لضمان توفير بيئة صحية وأماكن ترفيهية آمنة لكافة فئات المجتمع.

وأوضحت البلدية في تصريح لـ «الاتحاد» أن عمليات وخطة الصيانة العامة تتضمن صيانة النوافير، والنباتات والأشجار، والمسطحات الخضراء الواقعة بالجزر الوسطية، وجوانب الطريق والحدائق العامة، وكافة المواقع الأخرى التي تتضمن أصول التجميل الطبيعي التابعة لبلدية مدينة أبوظبي.

وأفادت البلدية بأن إجمالي عدد الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية يبلغ 115 حديقة وموقع ألعاب موزعة على مختلف المناطق داخل جزيرة أبوظبي ومناطق البر الرئيسي.

وأشارت البلدية إلى أن عمليات الصيانة تتضمن عناصر التجميل الطبيعي غير الزراعية مثل الحصى التجميلي، والعشب الصناعي والأرضيات المطاطية، ومسارات الجري، ومسارات الدراجات الهوائية، وممرات المشاة بالحدائق، والجلسات، والمظلات، والنوافير، وغيرها الكثير من عناصر التجميل الطبيعي المختلفة.

وبينت البلدية أن أعمال الصيانة تغطي كافة العناصر الموجودة ضمن نطاق الحدائق وتشمل الألعاب ووحدات الإنارة المختلفة سواء أعمدة الإنارة بمختلف أنواعها، والكشافات الضوئية التجميلية أسفل الأشجار، ووحدات الإنارة الأخرى داخل الحدائق.

وأكدت البلدية مواصلتها الأعمال التي تستهدف تطوير وتحسين الحدائق والمنتزهات الترفيهية بصفة مستمرة، وتشمل تحسين ورفع كفاءة الأصول القائمة سواء بالحدائق أو الأماكن العامة، وتقوم كذلك بإنشاء الحدائق الجديدة لاستيعاب العدد المتزايد من الجمهور بمختلف مناطق وضواحي مدينة أبوظبي.

وتوفر الحدائق العامة في مدينة أبوظبي خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، وتحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، كرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، والعديد من الحدائق تتضمن مضماراً للتريض حول محيطها، لمحاربة انتشار السمنة بين الكبار والصغار.