الإبل الإماراتية تكتسح نتائج «ثنايا المجاهيم» في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت نتائج منافسات أشواط الثنايا المقامة ضمن مسابقات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة حضوراً خليجياً قوياً في المراكز الأولى الفائزة في عدد من الأشواط بجانب الإبل الإماراتية التي واصلت تألقها لأغلب المراكز، وهو ما يعكس قوة المسابقة وشدة المنافسة بين أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي، ورغم المشاركات القوية وتميز الإبل المشاركة في مختلف الأشواط، فإن ترشيحات المختصين وملاك الإبل، جاءت متوافقة أغلبها مع قرارات لجنة التحكيم التي حرصت على تطبيق المعايير التحكيمية التي تضمن اختيار افضل الإبل المشاركة والمتميزة.

وكشفت النتائج عن اكتساح إماراتي للمراكز الأولى في فئة «المجاهيم»، فيما برزت مشاركة الإبل السعودية والقطرية والعُمانية بشكل واضح في أشواط المحليات لتنافس الإبل الإماراتية على المراكز العشرة الأولى في أشواط المحليات.

وفي شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ محليات، أسفرت النتائج عن فوز «الغزيل» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «حظ» للشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الثالث «بينونة» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الرابع «مصيحة» للشيخ جاسم فيصل عبد الرحمن جاسم آل ثاني، وفي المركز الخامس «السعودية» للشيخ محمد صقر محمد القاسمي.

وأسفرت نتائج شوط أصحاب السمو الشيوخ (لقية - إيذاعة) مجاهيم عن فوز إبل معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بالمراكز الأربعة الأولى بعد أن حصدت إبله المركز الأول من طريق «رئاسة»، والمركز الثاني «مخربة»، والمركز الثالث «مسربل» والمركز الرابع « القعودة»، بينما حققت المركز الخامس «الزعامة» للأمير سعود بن فيصل بن تركي آل سعود.

شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ

وفي شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من القبائل - الوضح، أسفرت النتائج عن فوز «هزامة» لسحمي وقيان حمد الدوسري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «عقايب» لفالح حبابي الدوسري، والمركز الثالث «الجادل» لسعيد محمد المنصوري، والمركز الرابع «فهاقة» لبرجس محسن الدوسري، والمركز الخامس «خزامة» لمحمد علي المنصوري، والمركز السادس «وصايف» لخميس علي المرر، والمركز السابع «رمانة» لسالم محمد عبيد العامري، والمركز الثامن «الظفرة» لصالح محمد عبيد العامري، والمركز التاسع «خزامة» لمحمد بن سالم العامري.

وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل مجاهيم، فازت بالمركز الأول «مسربل» لمحمد سعيد علي المنصوري، والمركز الثاني «مزيحه» لعيد بن حمود المنصوري، والمركز الثالث «الخشبة» للينة بن صالح المنهالي، والمركز الرابع «لطامة» لمبارك حمود المنصوري، والمركز الخامس «الشيخة» لمسلم بخيت العامري.

وأسفرت نتائج شوط ثنايا المهجنات الأصايل عن فوز «بصمة» لخميس محمد الشدي المنصوري، وبالمركز الثاني فازت «غياثي» لمبارك سلطان المنصوري، والمركز الثالث «ذالاين» لذيب محمد مسفر القحطاني، والمركز الرابع «مشعلة» لجابر هضبان سعد المري، والمركز الخامس «المتحدة» لسلطان مبارك المنصوري، والمركز السادس «مهرة» لفالح سعيد المنصوري، والمركز السابع «هامة» لعبيد نخيرات سيف العامري، والمركز الثامن «بشاير» لمحمد سعيد المزروعي، والمركز التاسع «الفارع» لرامس مسلم الراشدي.

ثنايا تلاد لأبناء القبائل محليات

وأسفرت نتائج ثنايا تلاد لأبناء القبائل محليات عن فوز «روز» لخالد عبيد المنصوري والمركز الثاني «بينونة» لخميس طارش المنصوري، والمركز الثالث «بشاير» لغالب سلطان المنصوري، والرابع «فريحة» لحمد مبارك الهاجري، والخامس «معالي» لحمدان محمد سالم المحرمي، والسادس «غلا» لعبدالعزيز محمد القحطاني.

الأمطار تنشر البهجة

شهد موقع مهرجان الظفرة في مدينة زايد هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مدى اليومين الماضيين، وهو ما ساهم في نشر أجواء من الفرحة والبهجة بين ملاك الإبل والمشاركين في المهرجان، وانتشرت بكثافة الأجواء التراثية من خلال الخيام المنصوبة في موقع المهرجان، وتشهد حضور أعداد كبيرة من المشاركين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي الذين حرصوا على التواصل والتعاون فيما بينهم في أجواء تنافسية شريفة ممتعة وشائقة، وهي أحد الأهداف التي يسعى إليها المهرجان في زيادة التآلف والتقارب بين عشاق الأصالة والتراث من كل دول مجلس التعاون الخليجي.

253 مشاركة في أشواط الحول والثنايا

استقبل موقع لجان تحكيم مزاينة الإبل ضمن مهرجان الظفرة في مدينة زايد 253 مطية مشاركة في شوط الحول ضمن أشواط المسابقة البالغ عددها 101 شوط خصص لها 947 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليوناً و212 ألف درهم إماراتي، منها «42 شوطاً للإبل المحليات، و39 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، و6 أشواط لمسابقة إبل المحالب، وجائزتا بيرق الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم لفئتي المحليات والمجاهيم».

وبلغ عدد مشاركات شوط ثنايا لأصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من القبائل 7 مطايا، فيما بلغ عدد مشاركات شوط حول لأصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من القبائل عام - الوضح 15 مطية وفي شوط لقية يذعة لأصحاب السمو الشيوخ مجاهيم 8 مطايا وشوط حول تلاد لأبناء القبائل محليات 20 وشوط « حول شرايا» لأبناء القبائل رئيسي محليات 20 مطية، وفي شوط «حول المهجنات الأصايل» 22 وفي شوط «حول شرايا» لأبناء القبائل رئيسي مجاهيم 26 مطية، وفي شوط «حول شرايا» لأبناء القبائل رئيسي محليات 2 أكثر من 23 مطية.

انطلاق مزاينة الصقور

شهد موقع مزاينة الصقور في مهرجان الظفرة مشاركة كبيرة لأصحاب الصقور المتميزة الراغبين في خوض منافسات مزاينة الصقور التي تنظمها اللجنة المنظمة بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، بهدف دعم الصقارين وتشجيعهم على اقتناء السلالات الأصيلة من الصقور، وإيجاد سوق لهذه الأنواع وتحفيز الصقارين على إكثارها والمحافظة عليها، إلى جانب نقل هذا الاهتمام للأبناء والأحفاد، كما نقلناه من الآباء والأجداد.

وتهدف مزاينة الصقور إلى اختيار أجمل صقور الصيد للفئات المشاركة، وتشمل المسابقة 3 أشواط ضمن فئات «بيور شاهين، وبيور جير، وبيور قرموشة»، وقد خصص لكل شوط 3 جوائز قيمة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 75 ألف درهم، والمركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 25 ألف درهم.

تتمثل شروط المشاركة في أحقية كل مشارك في المزاينة في المشاركة بأكثر من صقر في فئات البطولة، فيما لا يسمح بدخول أي صقر في المسابقة ما لم يكن يحمل رقم حلقة، وفي حالة الاشتباه بفئة الصقر يتم تثبيت الفئة من قبل لجنة التثبيت، ويكون قرار اللجنة نهائياً وغير قابل للاعتراض.

وأوضح عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن مزاينة الصقور تأتي تلبية لاهتمام أعداد كبيرة من عشاق التراث وتربية الصقور، موضحاً أن دولة الإمارات اهتمت بالصقور اهتماماً كبيراً لما تمثله من مكانة عظيمة في قلوب الإماراتيين ولارتباطها الوثيق بالتقاليد والثقافة الإماراتية، وقد ساهمت جهود القيادة بشكل كبير في المحافظة على السلالات الأصيلة من الصقور البرية، وعملت على إكثارها من أجل المحافظة على الحياة البرية.