مسابقة احترافية للطهي الشعبي في مهرجان الظفرة

الظفرة (وام)

تنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، «مسابقة الطهاة» للطهي الشعبي ضمن فعاليات سوق الظفرة التراثي في مهرجان الظفرة بدورته الـ 16 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. تقام المسابقة اليوم، بمشاركة طهاة محترفين يقدمون عدداً من المأكولات الشعبية الإماراتية، وذلك من خلال عرض حي أمام زوار سوق الظفرة التراثي الذي يفتح أبوابه في تمام الساعة الرابعة عصراً ولغاية العاشرة مساءً. وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلاً من الشيف منى المنصوري والمتخصص بالأكلات الشعبية راشد القبيسي، ويشارك في المسابقة عدد من الطهاة المحترفين وهم (إبراهيم علي الزعابي، عائشة عبدالله سيف محمد الشحي، سعيد المسماري، هدى صابر، منى سعيد عبيد برمان، آيات محمد أحمد). وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على المأكولات والحلويات الشعبية الإماراتية وتعريف الجمهور بها وتذوقها، وتحفيز وتشجيع ممارسة هذه المهنة، إذ يتميز المطبخ الشعبي في الإمارات بأكلات شعبية ما زالت متوارثة، وما زالت حاضرة على موائد الطعام اليومية.