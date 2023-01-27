«جنائي شرطة الشارقة».. جهود رائدة في تحقيق العدالة

الشارقة (وام)

أكد العقيد مهندس خبير عادل أحمد المازمي، رئيس المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، أن الخبرات الكبيرة لدى المتخصصين من الكوادر الشرطية وما تمتلكه الأجهزة الأمنية من مختبرات وأجهزة فائقة التقدم تستطيع الكشف عن أي تلاعب وبيان التغيرات في العناصر الكيميائية التي يجريها تجار المخدرات على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غضون دقائق فقط والملاحقة القانونية.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي، الذي عقدته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة بالتعاون مع المختبر الجنائي، للتعريف بالإنجاز المتحقق في الكشف عن نوعين جديدين من مخدرات القنبيات المصنعة (الأسبايس) وأثرها السلبي على متعاطيها وانعكاسها على المجتمع، حيث جرى التأكيد على أن وسائل الإعلام شريك استراتيجي في تعزيز الوعي الأمني وتبصير الجمهور بالحقائق والمعرفة.