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شرطة دبي تحصل على تقييم 100% من «دبي الرقمية»

جهود كبيرة لشرطة دبي لتعزيز الخدمات الرقمية (من المصدر)
28 يناير 2023 00:46

دبي (الاتحاد)

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حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على تقييم 100% من هيئة دبي الرقمية في معيار «إمكانية الوصول لأصحاب الهمم» للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث حقق تطبيق شرطة دبي نسبة 10/10، وحقق موقع شرطة دبي وموقع eCrime نسبة 100%، ما يعد إنجازاً مهماً لمنظومة الخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع. والتقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في نادي ضباط الشرطة، بالفريق القائم على المشروع، من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ومجلس أصحاب الهمم، مشيدا بما قاموا به من عمل مشترك وهادف يدعم توجهات شرطة دبي في استدامة تطوير منظومة الخدمات الذكية، بما يحقق تطلعات الحكومة فيما يختص بأصحاب الهمم.
واستمع المري، إلى شرح يوضح الخطط التطويرية المشتركة بين الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، والتي عملوا من خلالها على تطوير الخدمات الذكية، واستيفاء الشروط اللازمة التي مكنتهم من الحصول على الدرجة الكاملة في تقييم الخدمة المتعلقة بإمكانية الوصول لأصحاب الهمم، موجها إياهم إلى الاستمرار في تطوير الخدمات التي تضمن جودة الحياة في المجتمع.
من جانبه، أكد اللواء خالد الرزوقي، أن الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي تعمل بشكل تكاملي مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس واللجان في شرطة دبي، لتطوير الخدمات الذكية بشكل مستمر، وأن التعاون المشترك بين الإدارة ومجلس أصحاب الهمم أثمر عن تطوير الخدمات والمواقع الذكية في الجانب المتعلق بأصحاب الهمم، وتحقيق نسبة كاملة في هذا المعيار. بدروه، قال النقيب عبدالله الشامسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لمستوى الخدمات الذكية لشرطة دبي، ويعكس جهود مجلس أصحاب الهمم وخطته التنفيذية، والتي تتماشى مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي…مكان للجميع» والهادفة لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم.

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