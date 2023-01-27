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خليل المنصوري يترأس اجتماع تقييم «مرور دبي»

خليل المنصوري لدى ترؤسه اجتماع تقييم مرور شرطة دبي (من المصدر)
28 يناير 2023 00:46

دبي (الاتحاد)

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ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور خلال الربع الرابع من العام الماضي، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جمعة سالم بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من مديري مراكز الشرطة، ومديري الإدارات الفرعية والضباط.
وأكد اللواء المنصوري على الدور المهم الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في ضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرقات، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في خفض معدلات الحوادث، ومؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان، مشيداً في الوقت ذاته بجهود التوعية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والشركاء من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.
واطلع المنصوري على نتائج مؤشرات مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور، ومنها مؤشرات «الحملات التوعوية» وأثرها في زيادة الوعي والثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع واستيعابهم لقانون السير، والتزامهم بالقوانين واللوائح المرورية التي وُضعت لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
كما اطلع على نتائج الدورات التثقيفية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور، والهادفة إلى ترسيخ قواعد وآداب السير والمرور، وتعزز قيم سلوك مستخدمي الطريق، وترفع مستوى الوعي بمخاطر الطريق لديهم، بهدف خلق مجتمع آمن خال من المخالفات والحوادث.
واستمع المنصوري إلى شرح حول إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط المروري، ومعدلات الحوادث الخطرة، وأوقات وأماكن وقوعها مقارنة بمعدلات عدد السكان.

دبي
الإمارات
خليل إبراهيم المنصوري
شرطة دبي
مرور دبي
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