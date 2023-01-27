مؤقتاً.. إغلاق كافة الحدائق العامة بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

شهدت مدينة الشارقة صباح أمس أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح متوسطة الشدة غمرت عدداً من الشوارع والميادين العامة. بالمقابل، أعلنت بلدية مدينة الشارقة إغلاق كافة الحدائق العامة مؤقتاً، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، على أن يُعاد فتحها للجمهور بعد استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت أن فرق طوارئ الأمطار الجاهزية الكاملة للتعامل مع تجمعات المياه والأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية غير المستقرة، داعية للإبلاغ عن الحالات الطارئة هاتفياً على الرقم 993.

وأعلنت البلدية توزيع أكثر من 185 صهريج ومحطة ضخ، للتعامل مع الحالة الجوية، مشيرة إلى أن فرق عمل طوارئ الأمطار بدأت في تصريف المياه على الفور ما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في مختلف الطرق والميادين والأنفاق. وأوضحت أن فرق عملها تبذل جهوداً كبيرة في جميع المناطق حالياً ويتواصل العمل على مدار الساعة لسحب تجمعات المياه والتعامل مع آثار المنخفض الجوي وتقلبات الطقس.

المناطق الصحراوية تكتسي باللون الأخضر

نوّهت بلدية مدينة الشارقة إلى أن مركز الاتصال 993 يعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات الجمهور حول أي تجمعات للمياه أو للرمال أو سقوط أشجار أو أي أضرار أخرى للتعامل معها على الفور.في موازاة ذلك، خرج عدد من أهالي الإمارة إلى المناطق الصحراوية التي كانت مكتسية باللون الأخضر بسبب الأمطار التي شهدتها الدولة في الفترة الماضية، معربين عن سعادتهم بالأجواء الشتوية الباردة ورغبتهم بالاستمتاع بالأجواء، فضلاً عن انتشار النباتات الخضراء في المناطق الصحراوية والكثبان الرملية، خاصة التي اعتادوا على قطفها في مثل هذه المواسم الباردة.