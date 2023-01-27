إقبال على الرحلات البرية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت عدد من المناطق الجبلية والساحلية والبرية في رأس الخيمة، إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح المحبين للطبيعة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وتحسن الحالة الجوية، وفترة سقوط الأمطار والتي نشطت خلالها الرحلات البرية خصوصاً إلى المناطق المفتوحة مثل مناطق مزرع وشمل وادي غليلة، وغيرها من المناطق الجنوبية والتي تقع عند مخرج «119»، في نطاق مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، حيث تتميز المنطقة بالكثبان الرملية التي اكتست مؤخراً بالبساط الأخضر، فأصبحت مقصداً، ومركز جذب سياحي للأسر الإماراتية والمقيمة، لا سيما مع اعتدال الطقس.

وانخفضت درجات الحرارة في الإمارة إلى أقل مستوياتها والتي بلغت في معظم مناطق الإمارة 12 درجة مئوية وفي المناطق الجبلية المرتفعة 4 درجات مئوية والتي شهدت خلالها حركة كبيرة.