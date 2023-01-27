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جريان الأودية.. وامتلاء السدود في الساحل الشرقي

جريان الأودية.. وامتلاء السدود في الساحل الشرقي
28 يناير 2023 00:46

فهد بوهندي (الفجيرة)

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تواصل هطول أمطار متفرقة على مناطق متعددة من إمارة الفجيرة، تركزت على منطقة مسافي ودفتا، ووصولاً إلى مركز مدينة الفجيرة، حيث شهدت مناطق متعددة أهمها منطقة سكمكم والفصيل ومريشيد أمطاراً غزيرة أدت إلى قيام الجهات المختصة بإغلاق شارع الفصيل من دوار الشاطئ إلى دوار الدلة نتيجة تجمع الأمطار، كما تواصلت التحذيرات من الجهات المختصة بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد مجاري الأودية والجبال نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية. وأعلنت بلدية الفجيرة إجراءاتها المتواصلة في شفط المياه المتجمعة والمحافظة على انسيابية الطرق.
من جهتها، وجهت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تنبيهات متواصلة عبر مواقعها الرسمية إلى الجمهور بأنه في ظل الحالة الجوية المتوقعة يجب عليه الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر، وخفض السرعات على الطرقات.
وامتد سقوط الأمطار على مختلف مدن المنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان ووصولاً إلى دبا، وتواصل سقوط الأمطار ابتداءً من ساعات الفجر الأولى واستمر طوال اليوم، ما أدى لجريان عدد من الأودية والشعاب الجبلية في مختلف مناطق الساحل الشرقي.
من جهة أخرى، جرت العديد من الأودية؛ منها وادي مي في الفجيرة، وامتلأت العديد من سدود الساحل الشرقي، كما فاض سد الرفيصة نتيجة تواصل الأمطار على مدينة خورفكان.

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