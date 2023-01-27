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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 يناير 2023 17:08

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة و تكون نشطة إلى قوية أحياناً.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً الى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 17:51 والمد الثاني عند الساعة 06:40 والجزر الأول عند الساعة 23:48 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 15:33 والمد الثاني عند الساعة 02:35 و الجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزرالثاني عند الساعة  20:25.

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المصدر: وام
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