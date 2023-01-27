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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان لدى طهران

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان لدى طهران
27 يناير 2023 16:56

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية "طهران" وأسفر عن سقوط قتيل وجرحى من طاقم السفارة، مشددة على واجب حماية المباني الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق، ولذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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