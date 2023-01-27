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سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر

سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
27 يناير 2023 15:56

أهابت سفارة الدولة في ولينغتون بمواطني الدولة المتواجدين في أوكلاند توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر المدينة بالأمطار الغزيرة، وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 97180024+ .

 

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