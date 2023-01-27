سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر

أهابت سفارة الدولة في ولينغتون بمواطني الدولة المتواجدين في أوكلاند توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر المدينة بالأمطار الغزيرة، وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 97180024+ .

تهيب سفارة الدولة في ولينغتون مواطني الدولة المتواجدين في أوكلاند بتوخي الحيطة والحذر بسبب تأثر المدينة بالأمطار الغزيرة، وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 97180024+. @MoFAICUAE — UAE Embassy in Wellington (@UAEEmbassyNZ) January 27, 2023