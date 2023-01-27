أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على أبوظبي، ومختلف مناطق الدولة، مع جريان الأودية والشعاب، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، مع برد في وقت مبكر من صباح اليوم في بعض المناطق، وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم بلغت 2.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وتشهد الدولة طقساً غائماً، وسحباً ركامية مع أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من ارتياد الأودية وتجمعات المياه، ودعا للالتزام بإجراءات السلامة خلال الأحوال الجوية، ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية نهاراً مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة وقوية أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج ليلاً في بحر عمان.



وشملت مناطق هطول الأمطار الغزيرة سيح السلم، المرموم، جبل علي، شارع الشيخ محمد بن زايد، جزيرة النخلة (دبي)، الشويب (العين)، ومع بداية اليوم سقطت أمطار غزيرة على مطار أبوظبي، وعلى مدينة محمد بن زايد، والشوامخ والوثبة، ورزين والحفار وعرجان، بأبوظبي.

وهطلت أمطار متوسطة على مطار الفجيرة الدولي، جزيرة دلما، جزيرة الأريام (أبوظبي)، وعلى جزيرة أبوظبي، ومطار البطين، ومناطق متفرقة من مدينة الشارقة، دبا الحصن، والقوع، ومناطق متفرقة من دبي.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على العجبان وسويحان بأبوظبي، وعلى مدينة زايد (منطقة الظفرة)، نزوى (الشارقة)، وحتا، وعلى مناطق متفرقة من مدينة دبي، ووادي شحة (رأس الخيمة)، ومناطق متفرقة من عجمان، وكلباء، قطاة، الشارقة، والفرفار، ووادي مي بالفجيرة، وأمطار خفيفة على مطار العين، ومناطق متفرقة من مدينة العين، كيزاد، حقل أم الشيف، غنتوت، الرحبة، الباهية، جزيرة صير بني ياس (أبوظبي).