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أم القيوين تكثف جهودها للتعامل مع الحالة الجوية

أرشيفية
27 يناير 2023 14:51

واصلت فرق العمل الميدانية المتخصصة بقطاع النقليات والخدمات العامة في دائرة بلدية أم القيوين التعامل لليوم الثاني على التوالي مع الحالة الجوية السائدة وهطول أمطار الخير على كافة مناطق أم القيوين، لسحب تجمعات المياه في مختلف المناطق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ووفرت البلدية كافة الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هطول الأمطار والتي شملت توزيع الصهاريج لسحب تجمعات الأمطار، إلى جانب الآليات المختلفة والمُعِدَّات المستخدمة في الحالات الطارئة في جميع مناطق الإمارة، فيما يجري التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبلدية لتقديم الدعم الكامل لجميع المناطق مما يضمن سير أعمال الطوارئ للفريق بيسر ودون أضرار.

وأثنت دائرة البلدية على جهود إدارة المرور والدوريات بأم القيوين على دعمها اللامحدود لجهود الدائرة في مثل هذه الحالات الاستثنائية، وحرص الإدارة العليا للإدارة بالإشراف المباشر على عمل البلدية ومتابعة كل ما يتعلق بسلامة قاطني الإمارة.

وتباشر جميع القطاعات المعنية في الإمارة التعاون مع بلدية أم القيوين خلال اليومين الماضيين من الحالة الجوية السائدة على مستوى الدولة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة والرد عليها والتعامل معها في أسرع وقت من خلال فريق الطوارئ التابع للبلدية والمتواجد في الميدان في أغلب مناطق أم القيوين والذي يعمل على الإشراف ومتابعة سير العمل بما يضمن رفع الأضرار بكفاءة عالية ويعزز سهولة ومرونة التعامل مع حالة الطقس السائدة.

 وأهابت بلدية أم القيوين بالجَمهور توخي الحيطة والحذر على الطرقات العامة وتجمعات الأمطار، والتواصل معها عبر الرَّقْم المجاني 800898 للإبلاغ عن أية حالات طوارئ أو ملاحظات على مدار الساعة، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المقررة.

 

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المصدر: وام
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