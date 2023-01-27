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أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة
27 يناير 2023 14:34

شهدت اليوم مناطق عدة في الدولة هطول أمطار متفاوتة الشدة شملت جزيرة أبوظبي ومناطق متفرقة في دبي وغيرها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة11:01 والجزرالثاني عند الساعة 23:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 01:59 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزرالثاني عند الساعة 19:37.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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