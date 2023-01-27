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فيديو.. شرطة أبوظبي توضح خطورة توقف المركبات المتعطلة في وسط الطريق

شرطة أبوظبي توضح خطورة توقف المركبات المتعطلة في وسط الطريق
27 يناير 2023 12:36

ناشدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين عدم التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت إلى التوجه الى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز التحكم والسيطرة 999 ( غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم .

وبثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح إجراءات السلامة المرورية عند تعرض المركبة لعطل أثناء القيادة من خلال 6 قواعد مهمة تتضمن الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ ، واستخدام كتف الطريق الأيمن فقط في حالة الضرورة القصوى ، واستخدام الإشارات الرباعية التحذيرية ، ووضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية لتنبيه سائقي المركبات الأخرى، وتجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق من أجل سلامتك، والاتصال بهاتف الطوارئ لطلب المساعدة .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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