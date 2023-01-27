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الإمارات

"الأرصاد "يكشف أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
27 يناير 2023 08:33

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 2.9 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

حسبما أوضح الوطني للأرصاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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