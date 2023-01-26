وزيرة الإسكان البحرينية: الشارقة منارة للعلم ومنهج لبناء الإنسان

الشارقة (وام)

أكدت معالي آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين الشقيقة، أن مجمع القرآن الكريم بالشارقة يضم كنوزاً علمية ومعرفية عظيمة. وقالت، إن ما شهدته من كنوز علمية ومعرفية تُعرّف بالقرآن الكريم وعلومه يفوق التوقعات «فالمجمع بمتاحفه ومقتنياته يُحاكي الواقع ويسرد تاريخ علوم القرآن، وكأنك تعيش في كل حقبة على حدة». جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق لها إلى المجمع، حيث كان في استقبالها الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن المجمع والدور الذي يقوم به في خدمة علوم القرآن الكريم وتاريخه والمهتمين به، مصطحباً الوفد في جولة بمتاحف وأروقة المجمع، بحضور الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان في البحرين، والمهندس محمد المنصوري مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المجمع. كما اطلعت معاليها خلال الزيارة على متاحف المجمع وما تحتويه من مخطوطات ومصاحف نادرة وكسوة الكعبة والمناهج العلمية المعتمدة في المجمع، وفي ختام الزيارة شاهدت الرميحي والوفد المرافق لها فيلماً وثائقياً يروي تاريخ القرآن الكريم وكيف تم توظيف التكنولوجيا في خدمته.

صرح معرفي وعلمي

قالت معالي وزيرة الإسكان في البحرين: إن كل ما يحتويه المجمع من مخطوطات ومصاحف نادرة وطرق عرضها وإبراز كل من خدم القرآن وعلومه أمر يفوق التوقعات، وهذا ثمرة جهود كبيرة قام بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاهتمام سموه بالقرآن وعلومه خصوصاً والثقافة عموماً، وهو ما أثمر بجعل الشارقة منارة للعلم ومنهجاً لبناء الإنسان وصقل معارفه. وأكدت أن هذا الصرح المعرفي والعلمي بمتاحفه ومخطوطاته ومقتنياته التي يضمها رفد المكتبة الإسلامية والعربية بعلوم شتى منها القصص الكونية والمخطوطات النادرة والعلوم المتعلقة بإعجاز القرآن الكريم «التي لم أجد لها أي مثيل في مكان آخر».