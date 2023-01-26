سلطان بن محمد بن سلطان يتفقد «سفاري الشارقة»

الشارقة (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس سفاري الشارقة الواقع في محمية البردي بمدينة الذيد.

وكان في استقبال سمو ولي عهد الشارقة لدى وصوله، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتجول سمو ولي عهد الشارقة وسمو الشيوخ في أرجاء سفاري الشارقة الذي يعد أكبر سفاري في العالم خارج قارة أفريقيا، ويمتد على مساحة تبلغ ثمانية آلاف هكتار، ويضم 12 بيئة مختلفة تمنح الزوار تجربة مثالية لاستكشاف التضاريس الأفريقية والحيوانات والطيور.

ويعكس سفاري الشارقة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بالبيئة ومختلف مكوناتها الطبيعية، والحرص على المحافظة عليها، ودعم تنوعها الحيوي والبيئي، بالإضافة إلى توفير المعرفة والثقافة حول البيئة ومكوناتها إلى كافة الفئات والشرائح، وتوفير تجربة سياحية معرفية ترفيهية للأسرة وأفرادها.

واستمع سموه إلى شرح حول مختلف البيئات التي تحاكي المناطق المشابهة لها في قارة أفريقيا، وما تحويه من حيوانات وطيور وأشجار وتضاريس صممت لتساهم في تكيف الحيوانات مع البيئة المحيطة بها، ولتعزز من التنوع البيئي والحيوي ولتوفر تجربة مميزة للزوار.

ويضم سفاري الشارقة أكثر من 50 ألف حيوان تمثل 120 نوعاً من الحيوانات التي تعيش في أفريقيا منها الأنواع المهددة بالانقراض، والتي يساهم السفاري في إكثارها والمحافظة عليها، كما تم زراعة أكثر من 100 ألف شجرة تتنوع بين الأنواع المحلية والأفريقية.

واطلع سمو ولي عهد الشارقة، خلال جولته، على المولودة الأولى لعائلة من فصيلة فيل السافانا الأفريقي، والتي ولدت حديثاً في سفاري الشارقة وأطلق عليها اسم «سمرة».

فعاليات وأنشطة

كما شاهد سموه العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي ينظمها سفاري الشارقة لزواره، والتي تقدم من خلالها المعرفة حول أبرز الحيوانات، وما تتميز به وطرق تفاعلها مع البيئة من حولها. وتضم بيئات ومناطق سفاري الشارقة كلاً من «إلى أفريقيا، والغابة الشوكية، والبوما، وخليج الدابرا، وزنجبار، والساحل، والسافانا، وسيرينقيتي، ومخيم السفاري، ونقورونقورو، وموريمي، ووادي النيجر». وتعرف سموه على الخطط المستقبلية للسفاري وما سيضمه من بيئات جديدة، ومرافق حديثة، والأنواع المختلفة من الحيوانات التي سيتم إضافتها، إلى جانب خطط الإكثار للحيوانات على وجه العموم، والمهددة بالانقراض على وجه الخصوص.