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سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع «الشارقة للإعلام»

سلطان بن أحمد خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
27 يناير 2023 01:29

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس الاجتماع الأول لمجلس الشارقة للإعلام لعام 2023، وذلك في مبنى قناة الوسطى من الذيد.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس مشيداً بما تحقق من إنجازات خلال عام 2022 في مختلف القطاعات الإعلامية، مما يسهم في تحقيق أهداف إمارة الشارقة عبر التعاون والتكامل بين المؤسسات، ودعا سموه للمحافظة على المكتسبات وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الموضوعة خلال العام الحالي. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام، ومتابعة نتائج أداء الجهات الإعلامية في العام الماضي، إضافة إلى مناقشة الأهداف التي وضعها المجلس للعام الجديد، وأبرز المبادرات والفعاليات الجاري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات الإعلامية.
واستعرض الاجتماع تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2022 ونتائج الأهداف الاستراتيجية المحققة للمؤشرات التي تم قياسها مثل عدد المشاريع التطويرية والابتكارية في المجال الإعلامي والإداري، ونسبة التوطين في الجهات المنضوية تحت مجلس الشارقة للإعلام، إضافة إلى عدد الفعاليات المقدمة والبرامج التدريبية لتأهيل الكوادر في المجال الإعلامي.
واطلع المجلس على خطة الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والتي تسهم في استقطاب الشركات الرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي والسينمائي، وتوفير أفضل الخدمات الإعلامية من حيث مواقع التصوير والمكاتب والمعدات ذات الجودة العالية لإتخاذ إمارة الشارقة مقراً لها.وتضمن تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون استعراض نسب المشاهدات للقنوات التابعة للهيئة، والتطوير الكبير الذي شمل كافة الخطط البرامجية، إضافة لجدول التغطيات والفعاليات التي تنظمها خلال العام الحالي. واستمع المجلس لشرح حول الفعاليات المتنوعة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لعام 2023 أبرزها المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي يهدف إلى غرس محبة التصوير الفوتوغرافي لدى جميع أفراد المجتمع عبر منصة عالمية تجميع مصورين من كافة أنحاء العالم، كما استعرض تقرير عن منصة الإعلام الذكي وذكر أبرز الجهات المتفاعلة معها.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
الشارقة للإعلام
مجلس الشارقة للإعلام
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