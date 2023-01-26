راشد بن سعود يدعو إلى مواكبة سوق العمل

أم القيوين (وام)

ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة أم القيوين بحضور الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين.

واعتمد مجلس الأمناء خلال الاجتماع طرح برنامج الماجستير في القانون ورفعه لمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم للموافقة النهائية، إضافة إلى العمل على طرح برنامج الماجستير في تخصصات أخرى في كلية الاتصال الجماهيري وكلية إدارة الأعمال. ووافق مجلس أمناء جامعة أم القيوين على إنشاء كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات لتضاف إلى بقية الكليات في الجامعة والمتمثلة في كلية الاتصال الجماهيري وكلية إدارة الأعمال وكلية القانون وكلية الآداب والعلوم.

ودعا سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس الأمناء في الاجتماع إلى الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الأمناء في عملية تطوير الخطط والبرامج واستراتيجية الجامعة للفترة المقبلة والمساهمة في دعمها في المجالات العلمية والاجتماعية والسعي إلى طرح برامج ومبادرات جديدة تتواكب مع سوق العمل وإقامة المزيد من علاقات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العلمية.

من جانبه أكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا أن توجيهات سمو رئيس مجلس الأمناء ستكون موضع تقدير واهتمام وسيتم الأخذ بها عند وضع البرامج والخطط الاستراتيجية للجامعة، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسعى دائماً إلى تحديث البرامج الأكاديمية في مختلف التخصصات وفق احتياجات سوق العمل والاهتمام بتطوير مخرجات التعليم والعمل على الاستفادة من الأساليب الحديثة المتبعة في الجامعات العالمية واستقطاب الخبرات الأكاديمية.