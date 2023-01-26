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«مرافق استشاري الشارقة» تطلع على مشاريع «الكهرباء»

«مرافق استشاري الشارقة» تطلع على مشاريع «الكهرباء»
27 يناير 2023 01:27

الشارقة (وام)

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اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مختلف المشاريع النوعية والخدمات المتطورة، التي تقدمها الهيئة في إطار سياساتها المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع سعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بحضور عبدالله عبد الرحمن الشامسي المدير العام للهيئة وعدد من مديري الإدارات والمعنيين، وذلك استكمالاً لاطلاع اللجنة على أعمال الهيئة تمهيداً لمناقشة سياستها خلال الجلسة المقبلة للمجلس الاستشاري. وأكد السويدي أن الهيئة تعمل على دعم جهودها في تطوير منظومة خدماتها ومواكبتها لمتطلبات مسيرة التنمية.
وقال عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة: إن اللجنة زارت إدارة الخدمات المشتركة واجتمعت مع عدد من مديري الإدارات وبحثت مختلف التوسعات المستقبلية في الهيئة، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الخدمات المقدمة من الهيئة استكمالاً لأعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
وطرح أعضاء المجلس الاستشاري خلال الاجتماع عدداً من المحاور الخاصة بتطوير خدمات الكهرباء والمياه والغاز، بما يواكب النهضة العمرانية والاستثمارية التي تشهدها إمارة الشارقة في كل المناطق والمدن، وكذلك النمو المتوقع في الخدمات لسكان إمارة الشارقة وإجراءات تقديمها للتيسير على المشتركين، وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجودة عالية ورفع التوصيات الفنية اللازمة بشأن احتياجات المنطقة لخدمات المياه والكهرباء والغاز والبنية التحتية اللازمة لها.
كما تطرقوا إلى مشروع مد الخط الاستراتيجي للغاز الطبيعي بدءاً من الرحمانية إلى مويلح التجارية وأعداد عدد المستفيدين من الغاز الطبيعي في مدينة الشارقة، بجانب سياسات الهيئة في تقديم المنح الجامعية لمواطني إمارة الشارقة. من جانبه، أوضح السويدي أن الهيئة تحرص على تكاتف الجهود والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات والدوائر والشركات بالدولة لرفع كفاءة الطاقة.

استشاري الشارقة
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الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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