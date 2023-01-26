«معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023» ينطلق في دبي الاثنين المقبل

دبي (وام)

ينطلق «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023» الذي يعد أكبر معرض ومؤتمر للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة، تبلغ أكثر من 45 جناحاً دولياً، بما في ذلك المشاركة الأولى لكلٍ من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا وإستونيا.

ويشهد الحدث الذي يستمر أربعة أيام، إلى جانب مشاركة العارضين الدوليين الجدد والعائدين، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العارضين الإقليميين، ما أدى إلى بيع كامل مساحة المعرض في ديسمبر الماضي على الرغم من إضافة خمس قاعات إضافية إلى المساحة المخصصة للمعارض، حيث يشغل «معرض الصحة العربي 2023» الآن جميع المساحات المتاحة في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في الحدث الذي يقام هذا العام تحت شعار «الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية»، أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص في الرعاية الصحية، ليتابع مسيرة النجاح الباهر الذي حققته نسخة 2022 من المعرض، والتي شهدت إبرام صفقات تجارية بقيمة 2.8 مليار درهم.

وقال روس ويليامز، مدير المعرض لدى شركة «انفورما ماركيتس»، المنظمة لمعرض ومؤتمر الصحة العربي: «إن دولة الإمارات ستكون مرة أخرى مركزاً لصناعة الرعاية الصحية، حيث شهدنا انتعاشاً قوياً في عام 2022»، لافتاً إلى أنه في العام الحالي 2023 بلغت المشاركة في هذا الحدث نحو 97 في المائة، ما يؤكد الطلب العالمي غير المسبوق والذي يقابله حضور المشترين الحريصين على مشاهدة أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف: «سيتم خلال المعرض استعراض أحدث التقنيات والابتكارات الطبية، بما في ذلك (جناح الصحة الذكي) بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية، والذي سيسلط الضوء على العديد من التقنيات الجديدة من خلال العروض التوضيحية الحية، بما فيها وحدة العناية المركزة الرقمية الرائدة، وغرفة العمليات الذكية وغرفة الطوارئ».

وسيستضيف معرض الصحة العربي أيضاً النسخة الثانية من «قمة مستقبل الصحة» في «متحف المستقبل»، بمشاركة نخبة من القادة والمديرين التنفيذيين، لمناقشة صناعة الرعاية الصحية ومستقبل وإمكانيات الصحة والرعاية الصحية في عالم «ميتافيرس» الافتراضي.

وتعود مسابقة «إنوفيت 8» مجدداً خلال الحدث، والتي توفر الفرصة لـ 24 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم لعرض حلولها الطبية الفريدة والمبتكرة، حيث تستمر المسابقة في الفترة من 30 فبراير إلى 1 مارس المقبل.

يضم «معرض الصحة العربي» تسع فئات من القطاعات، تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المستهلكات وجراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة والتصوير والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والوقاية، والبنية التحتية والأصول. كما تتضمن فعاليات الحدث تنظيم تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر، بمشاركة أكثر من 3200 مشارك من الأطباء المختصين والمعنيين، وأكثر من 300 متحدث دولي، فيما يعد الطب الباطني وطب الأطفال والتخدير وإدارة الألم إضافات جديدة لمؤتمرات هذا العام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ، وإدارة الجودة. يذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 يقام بدعم عدد من الجهات الحكومية الطبية، والتي تضم وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة - أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسلطة مدينة دبي الطبية.