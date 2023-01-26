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نهيان بن مبارك: علاقاتنا عميقة وتاريخية مع الهند

نهيان بن مبارك وكبار الحضور خلال الحفل (وام)
27 يناير 2023 01:28

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة بمناسبة يوم الجمهورية الـ73 لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون - أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والهنود وأبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند، وإمكانات النمو الهائلة التي يتمتع بها البلدان في ظل ما يمتلكانه من قواسم مشتركة على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي شتى المجالات.
وأكد السفير الهندي، في كلمة له بهذه المناسبة، متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتي ترسخت منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالتقدم المتسارع والنمو المتزايد في حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بدعم من القيادة في البلدين الصديقين. وأضاف السفير الهندي أن بلادة تتطلع للمشاركة في فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية كوب 28 في دولة الإمارات.

نهيان بن مبارك
الهند
الإمارات
الإمارات والهند
يوم الجمهورية
يوم الجمهورية الهندي
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