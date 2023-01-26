نتائج متقدمة لطلبة مراكز تحفيظ القرآن بمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم

دبي (الاتحاد)

فاز 11 طالباً وطالبة من مراكز تحفيظ القرآن الكريم الخاصة التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمراكز متقدمة ضمن مشاركتهم في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ(23) 1444هـ.

وقال جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة المؤسسات الإسلامية، إن الإدارة تشرف على جميع مراكز التحفيظ الخاصة في إمارة دبي، وإن اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم أتاحت لهذه المراكز ترشيح أفضل منتسبيها من الطلاب والطالبات من كل مركز ويتم ترشيح مواطن واحد ومقيم واحد لكل فرع لخوض التصفيات النهائية في فروع المسابقة، وذلك حسب مقدار حفظ القرآن الكريم وهي فئة «حفظ القرآن الكريم كاملاً، وعشرون جزءاً، وعشرة أجزاء، وخمسة أجزاء، وثلاثة أجزاء» على الترتيب.

وحقق 11 من طلاب وطالبات هذه المراكز الخاصة التابعة للدائرة نتائج متقدمة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم على مستوى الدولة والتي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.