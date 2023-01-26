مدرسة 42 أبوظبي تفتح باب التسجيل لدفعة 2023

أبوظبي (وام)

أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، عن فتح باب التسجيل لدفعة عام 2023 للانضمام إلى النسخة المقبلة من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة «البيسين»، والذي سينطلق 20 فبراير 2023، وذلك بهدف اختيار نخبة المرشحين للانضمام لبرنامجها المجاني لتعليم البرمجة، القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب.

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة «البيسين» -وهي كلمة فرنسية بمعنى بركة السباحة- زيارة الموقع الإلكتروني للمدرسة للتسجيل، إذ تتم العملية في المدرسة عبر عدة مراحل تبدأ باستكمال مرحلة اللعبة عبر الإنترنت، والتي تقيّم المهارات النقدية وقدرات التحليل المنطقي والذاكرة، حيث ينتقل المرشحون الناجحون بعدها لمرحلة تسجيل الدخول وهي جلسة تجهيزٍ أولى يتعرفون خلالها على برنامج «البيسين» ومنهجية التعليم المعتمدة في المدرسة والمراحل التي يتوجب عليهم استكمالها للنجاح، ليبدؤوا بعد ذلك مرحلة «البيسين»، وهي مرحلة التقييم الأخيرة، والتي تشمل المرشحين الذين يتمكنون من اجتيازها بنجاح إلى برنامج المدرسة.

ويتضمن برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، أو ما يعرف باسم برنامج «البيسين»، مخيم تدريب مكثفاً بهدف اختبار المهارات البرمجية لدى المرشحين، بالإضافة إلى استكشاف رغبتهم ومثابرتهم وتفانيهم في هذا المجال.

ويجب على المرشحين الراغبين في اجتياز برنامج «البيسين»، واستكمال عملية التسجيل في مدرسة 42 أبوظبي الانضمام إلى دورة مدتها أربعة أسابيع، لفهم تقنيات التعلم الخاصة بالمدرسة بشكل كامل. وبمجرد اجتياز المرشحين للبرنامج بنجاح، يتمكنون من الانضمام إلى برنامج المدرسة وبدء رحلة تعلم استثنائية كما يمكن للمرشحين استكشاف منهجية التعليم القائمة على منهجية التعلم الذاتي المشترك التي تعتمدها المدرسة، إذ يتيح البرنامج للطلاب الفرصة للتعمق في عالم البرمجة، وذلك في إطار جهود المدرسة الرامية لتعزيز شغف جميع المرشحين من المهتمين في مجال البرمجة.