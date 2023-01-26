«نور دبي» تكرم شركاءها الداعمين لبرنامج مكافحة الإعاقة البصرية

دبي (وام)

أكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، أن المؤسسة حققت نجاحات متواصلة على صعيد مكافحة كل أشكال الإعاقة البصرية ومسبباتها، محلياً وعالمياً، مستلهمة ما حققته من إنجازات في هذا الصدد من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن توجيهات سموه السديدة منذ إطلاق سموه «نور دبي» عام 2008.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة نور دبي، مؤخراً، لتقدير وتكريم، شركائها الاستراتيجيين في برنامج مكافحة الإعاقة البصرية في دولة الإمارات، بحضور اللواء عبيد مهير سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وعدد من ممثلي المستشفيات والمراكز الصحية الداعمة للبرنامج.

وأكد الكتبي أن المؤسسة تنظر إلى جميع شركائها بكل امتنان وعرفان، وتقدر دعمهم ومواقفهم النبيلة التي تجسد منظومة القيم والمفاهيم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وخاصة قيمة المسؤولية المجتمعية، التي تُعد واحدة من القيم والمبادئ التي قامت عليها «نور دبي»، وانطلقت من داخل الدولة إلى شتى بقاع العالم، لخدمة الناس والمحافظ على نعمة البصر لديهم، وعلاج مرضى العيون منهم.

وأفاد المدير العام لهيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، بأن عدد المستفيدين من القوافل الطبية الإنسانية التي نفذتها مؤسسة نور دبي، بلغ 33 مليون شخص حول العالم، أما على الصعيد المحلي، فقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج العلاجي للمؤسسة، الذي بدأ في العام 2014 قرابة 35 ألف شخص.

من جانبه، أشار اللواء عبيد مهير سرور، إلى الجهود المبذولة من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، موضحاً أنه من الضروري الاهتمام باحتياجات العمال كونهم شريكا أساسيا في التنمية، وقال إن الخدمات التي تقدمها مؤسسة نور دبي للكشف المبكر عن ضعف النظر ومعالجته تُعد من الخدمات بالغة الأهمية، التي من شأنها أن تمكّن تفادي جميع الأضرار المحتملة، والتي قد تنتج عن مشاكل الإبصار، والتي قد تؤدي لحوادث وإصابات عمل تشكل خطراً على العامل والآخرين.

يشار إلى أن قائمة الداعمين لبرنامج الإمارات العلاجي الذي تنفذه مؤسسة نور دبي، ممن تم تكريمهم أيضاً، شملت (مجموعة أستر، و«الاستشاريون للعيون»، ومكتب صندوق الصحة).. ومن المقرر أن تستمر برامج الكشف المبكر لتشمل 6000 مستفيد هذا العام، ويصاحب ذلك أكثر من 500 علاج جراحي.