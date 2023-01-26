الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم الجهود كافة، الإقليمية والدولية، المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت دولة الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ مغلق، اليوم، حول التطورات الأخيرة في جنين. كما طلبت دولة الإمارات الاستماع إلى تقييم السيد تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة، في هذا الصدد. وأسفرت عملية عسكرية إسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، أمس، عن مقتل 10 فلسطينيين، في تصعيد قرّرت على إثره السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل التي قالت من جهتها إنّ قواتها تبادلت إطلاق النار مع «مطلوبين بعمليات إرهابية».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ تسعة من القتلى العشرة سقطوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين، في حين سقط القتيل العاشر في بلدة الرام قرب القدس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات دارت خلال احتجاجات على العملية العسكرية في جنين.

وبالقرب من مدينة البيرة في وسط الضفة الغربية أصيب فلسطينيان بجروح خطرة خلال احتجاجات مماثلة، وفق الوزارة. وأدان عدد من الدول، من بينها الكويت وعُمان ومصر والأردن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، اقتحام القوات الإسرائيلية جنين، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات. إلى ذلك، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الوزير أنتوني بلينكن سيسافر إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية في رحلة تستمر من الأحد إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل ليناقش تهدئة التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى الأزمة في أوكرانيا. وجاء الإعلان عن الزيارة بعد ساعات فقط من إعلان مسؤولين فلسطينيين أن القوات الخاصة الإسرائيلية قتلت سبعة مسلحين واثنين من المدنيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان أمس، إن بلينكن سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وسبل الإبقاء على حل الدولتين.

وقال برايس: «مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، سيشدد الوزير على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء».