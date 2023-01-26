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الإمارات

«بيئة»: عام الاستدامة يعكس دور الإمارات في مواجهة التحديات العالمية

خالد الحريمل
27 يناير 2023 01:26

الشارقة (وام)

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أكد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاما للاستدامة، يعكس دور الإمارات المحوري في تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاستدامة ومواجهة التحديات العالمية.
وقال الحريمل، في تصريح له بهذه المناسبة: «إن الإمارات لطالما كانت في طليعة دول العالم في الابتكار والجهود المبذولة في مجال الاستدامة، ويشكل إعلان (عام الاستدامة) خطوة كبيرة أخرى نحو المساعي الرامية إلى تسريع وتيرة الوصول إلى المستقبل الأخضر والدفع بالاقتصاد الدائري قُدماً».
وأشار إلى أن أهمية إعلان 2023 عاماً للاستدامة تكمن في تزامنه مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وذلك بمشاركة آلاف المعنيين والخبراء والسياسيين من أجل البحث في آفاق التغيرات المناخية وآليات التعامل معها، بما يحمي المنظومة البيئية والمناخية والوصول لحلول عملية.
وقال «إن (عام الاستدامة)، خطوة كبيرة تصب في توجهاتنا وتطلعاتنا نفسها التي نهدف إليها ومنها ترسيخ الاستدامة، ونحن واثقون بأن مؤتمر (كوب 28) في نسخته القادمة سيكون أفضل منصة في العالم للالتقاء من أجل تحفيز التنمية المستدامة الشاملة».

عام الاستدامة
الإمارات
الاستدامة
خالد الحريمل
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