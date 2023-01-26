انطلاق «الجوالة وتحديات التغير المناخي» بالشارقة

الشارقة (وام)

انطلقت أمس فعاليات اللقاء الثالث للجوالة والشابات تحت شعار «الجوالة وتحديات التغير المناخي» ويستمر حتى يوم 28 من يناير الجاري. وأكد اللواء عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة، أن برنامج المخيم سيتضمن مجموعة متنوعة البرامج المتكاملة لمواجهة تحديات التغير المناخي تبدأ بجلسة تعريفية بتحديات التغير المناخي ودور الشباب في مواجهتها وأخرى بعنوان «الكشفية وأهداف التنمية المستدامة»، إضافة إلى التشجير بمقر مفوضية كشافة الشارقة للمحافظة على الحياة البرية وفي إطار السعي على إيجاد دور فاعل للشباب في مواجهة التغير المناخي يتم تقديم ورشة تعريفية بقمة التغير المناخي cop 28، بالإضافة إلى التعريف ببرامج إطار عالم أفضل وهدف كل برنامج من هذه البرامج والتعريف بفرص شبابية في قمة المناخ cop 28 وكذلك تنظيم زيارة إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وتنفيذ العديد من البرامج الريادية للتدوير وإعادة استخدام المواد لتحقيق التنمية المستدامة.