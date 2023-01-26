50 من كبار المواطنين في ملتقى مزارعي الإمارات

الشارقة (وام)

شارك أكثر من 50 من كبار المواطنين من أصحاب المزارع الوطنية في ملتقى مزارعي الإمارات الذي تنظمه تعاونية الشارقة للمرة الثالثة على التوالي، ويستمر حتى 29 يناير الحالي بمقر التعاونية في مركز الرحمانية التجاري، حرصاً منها على تسويق منتجات المزارع المحلية في ظل الدعم والرعاية المتواصلة من القيادة الرشيدة.

حضر الملتقى ممثلون من وزارة البيئة والتغير المناخي ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

ويهدف الملتقى إلى تنمية منظومة الإنتاج المحلي وتشجيع الاعتماد على الموارد المحلية، والتأكيد على دور تعاونية الشارقة في دعم المزارع المحلية، من خلال تسويق منتجاتهم في الفروع، وإعطائهم الأولوية في البيع والتسويق والتسهيلات من حيث الإجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد.

وثمّن المزارعون المشاركون دعم تعاونية الشارقة لهم، مؤكدين أهمية وجود منافذ تسويقية لعرض منتجاتهم الزراعية، لافتين إلى دور الملتقى في جمع المزارعين بالمستهلكين في مكان واحد.

وحثت تعاونية الشارقة جميع المتسوقين على الاستفادة من العروض الترويجية المصاحبة للملتقى على الأصناف المتنوعة من الخضراوات والفواكه المحلية.

وقال ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة: إن التعاونية تسعى من خلال هذا الملتقى إلى دعم المزارعين المواطنين وتسليط الضوء على جهودهم ومساعدتهم في عرض محاصيلهم الزراعية، والمساهمة في بيعها وتسويقها من خلال فروع التعاونية، لافتاً إلى أن الملتقى يمثل منصة لجمع المزارعين في مكان واحد، ما يتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي.